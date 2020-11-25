Объявлены номинанты на премию «Грэмми». Больше всего номинаций — у Бейонсе

Национальная академия искусства и науки звукозаписи США объявила список номинантов на премию «Грэмми» 2021 года.

Больше всего номинаций — девять — получила певица Бейонсе. По шесть номинаций у кантри-поп-певицы Тейлор Свифт, рэпера Roddy Ricch и поп-певицы Дуа Липы.

Бейонсе претендует на награду в категории «Запись года» сразу с двумя композициями — это «Black Parade», вышедшая в июне, а также песня «Savage» певицы Megan Thee Stallion, в записи которой участвовала Бейонсе. Как отмечает Variety, за отчетный период Бейонсе не выпускала альбом, поэтому не представлена в соответствующих номинациях.

Среди номинантов на «Грэмми» также есть исполнитель из России. Это пианист Даниил Трифонов, которого выдвинули на номинацию «Лучшее соло-исполнение классической музыки» за проект «Пункт назначения: Рахманинов. Прибытие».

63-я церемония награждения премией «Грэмми» пройдет 31 января 2021 года.

Российский певец Леонид Агутин, чей альбом «La Vida Cosmopolita» в октябре выдвинули на пять номинаций 63-й премии «Грэмми», не получил ни одной из вероятных номинации, отмечает РИА Новости.



