МАЗ сумел сохранить седьмое место на российском рынке грузовиков

Несмотря на уменьшение продаж.

По итогам 10 месяцев этого года белорусская компания реализовала в России 2 808 единиц техники. По сравнению с 2019 годом продажи упали на 10,2%.

Исследование, учитывающие регистрации в российском ГИДД (кроме Крыма) грузовиков полной массой 3,5 тонн, подготовило аналитическое агентство «Автостат».

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года белорусскому автопроизводителю удалось обойти Mercedes-Benz, продажи которого упали на 18,1%. Однако стремительный рост реализации техники «Урала» (продажи этой российской марки увеличились на 25,8%) оставили МАЗ на прежнем, седьмом, месте.

Уверенное лидерство в этом году сохраняет КамАЗ, продажи которого увеличились на 0,2% и составили 22 005 автомобиля.

Второе место осталось у ГАЗа, а на третье, обогнав Volvo, поднялась Scania.

В целом российский рынок грузовиков за этот период просел на 7,4%.

Топ-10 крупнейших продавцов грузовиков на российском рынке

№ Производитель Продажи в январе-октябре 2020г. Продажи в январе-октябре 2019г. Темп, в % 1 КамАЗ 22 005 21 954 0,2 2 ГАЗ 5 600 7 009 -20,1 3 Scania 3 641 3 909 -6,9 4 Volvo 3 498 4 499 -22,3 5 Урал 2 995 2 380 25,8 6 MAN 2 856 3 969 -28,0 7 МАЗ 2 808 3 128 -10,2 8 Mercedes-Benz 2 633 3 215 -18,1 9 DAF 1 385 1 907 -27,4 10 Shacman 1 294 1 046 23,7 ВСЕГО 58 488 63 129 -7,4

По данным ИА «Автостат»



