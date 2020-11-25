МАЗ сумел сохранить седьмое место на российском рынке грузовиков
Несмотря на уменьшение продаж.
По итогам 10 месяцев этого года белорусская компания реализовала в России 2 808 единиц техники. По сравнению с 2019 годом продажи упали на 10,2%.
Исследование, учитывающие регистрации в российском ГИДД (кроме Крыма) грузовиков полной массой 3,5 тонн, подготовило аналитическое агентство «Автостат».
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года белорусскому автопроизводителю удалось обойти Mercedes-Benz, продажи которого упали на 18,1%. Однако стремительный рост реализации техники «Урала» (продажи этой российской марки увеличились на 25,8%) оставили МАЗ на прежнем, седьмом, месте.
Уверенное лидерство в этом году сохраняет КамАЗ, продажи которого увеличились на 0,2% и составили 22 005 автомобиля.
Второе место осталось у ГАЗа, а на третье, обогнав Volvo, поднялась Scania.
В целом российский рынок грузовиков за этот период просел на 7,4%.
Топ-10 крупнейших продавцов грузовиков на российском рынке
|№
|Производитель
|Продажи в январе-октябре 2020г.
|Продажи в январе-октябре 2019г.
|Темп, в %
|1
|КамАЗ
|22 005
|21 954
|0,2
|2
|ГАЗ
|5 600
|7 009
|-20,1
|3
|Scania
|3 641
|3 909
|-6,9
|4
|Volvo
|3 498
|4 499
|-22,3
|5
|Урал
|2 995
|2 380
|25,8
|6
|MAN
|2 856
|3 969
|-28,0
|7
|МАЗ
|2 808
|3 128
|-10,2
|8
|Mercedes-Benz
|2 633
|3 215
|-18,1
|9
|DAF
|1 385
|1 907
|-27,4
|10
|Shacman
|1 294
|1 046
|23,7
|ВСЕГО
|58 488
|63 129
|-7,4
По данным ИА «Автостат»