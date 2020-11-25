Коронавирус в Беларуси и в мире: статистика

На 25 ноября выздоровели и выписаны 107452 пациента с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Зарегистрировано 128449 человек с положительным тестом на COVID-19, на 1496 больше, чем днем ранее. Всего проведено 3128178 тестов.

За контролируемый период распространения инфекции на территории страны умерли 1119 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. За сутки прибавилось – 7.

По данным университета Джонса Хопкинса (США), в мире сейчас 59886630 заболевших COVID-19, умерли с этой инфекцией 1411972 человека.



