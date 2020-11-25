«Когда закончился алкоголь, принесли 4,5 литра стеклоомывателя»: в Лиде погибли два человека

Следователи устанавливают обстоятельства смерти двух жителей Лиды, сообщили в официальном telegram-канале СК.

Утром 25 ноября в милицию поступило сообщение о смерти двух человек в Лиде. Следственно-оперативная группа незамедлительно выбыла на место происшествия.

Установлено, что вечером 24 ноября 4 местных жителя распивали спиртные напитки, а когда алкоголь закончился, хозяин дома из гаража принёс 4,5 литра стеклоомывающей жидкости. Они все выпили, после чего легли спать. Утром сожительница хозяина дома обнаружила тела мужчины и его матери без признаков жизни.

В настоящее время женщина и гость дома госпитализированы, им оказана медицинская помощь.

Следователем проведён осмотр места происшествия, опрошены сожительница хозяина дома, гость и соседи, назначен ряд необходимых исследований. Предположительная причина смерти местных жителей отравление.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



