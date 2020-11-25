ДТП на пл. Победы в Минске: Toyota едва не врезалась в монумент и загорелась

Серьезное ДТП случилось на пл. Победы в Минске вечером 24 ноября: иномарка едва не врезалась в монумент, загорелась и вылетела на обратную сторону кольца. Подробности произошедшего, как сообщает «Минск-Новости», размещены в Telegram-канале МВД.

Отмечается, что около 21:40 автомобиль Toyota на скорости ехал по пр. Независимости со стороны ул. Я. Купалы в направлении пл. Победы. Водитель не остановился на кольце – машина наехала на бордюр, после чего вылетела на ступени монумента, врезалась в ограждение, перевернулась и оказалась на обратной стороне кольца. В результате аварии Toyota загорелась, огонь до приезда пожарных тушили очевидцы.

По информации МЧС, сообщение о данном ЧП поступило на номер «101» В 21:42. Через три минуты спасатели уже были на месте вызова. К этому моменту авто горело открытым пламенем. Возгорание было локализовано в 21:46, ликвидировано – в 21:49.

За рулем авто находился 33-летний житель Борисова. Мужчину госпитализировали.

– Бригада скорой медицинской помощи госпитализировала водителя 1987 г.р. с диагнозом: ЧМТ средней тяжести, тупая травма живота, открытый перелом левого голеностопа, – рассказали в МЧС.

По факту ДТП проводится проверка, добавили в МВД. Выясняются все обстоятельства, в том числе, в каком состоянии находился водитель. Сам он не смог пояснить, что произошло.

Известно, что он более 40 раз был привлечен к административной ответственности по линии ГАИ. К нему применялись различные меры административного воздействия, в том числе лишали права управления транспортным средством за вождение в пьяном виде.

Фото МЧС



