Диего Марадона умер в возрасте 60 лет

Великий аргентинский футболист умер в своем доме в Буэнос-Айресе от сердечного приступа. 30 октября ему исполнилось 60 лет. В начале ноября он перенес операцию на головном мозге.

Король футбола бразилец Пеле на своей странице в интернете написал: “Я потерял хорошего друга, а мир потерял легенду. Я надеюсь, что однажды мы сможем вместе поиграть в мяч в небе”.

Марадона являлся участником четырех чемпионатов мира, чемпионом мира 1986 года, вице-чемпионом мира 1990 года.

В 2018 году знаменитый аргентинец стал почетным президентом футбольного клуба «Динамо-Брест».



