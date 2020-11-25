Депутат Мингорсовета просит отменить решение «о наведении образцового порядка». Вот ее аргументы

Депутат Мингорсовета Ольга Тесакова сегодня отправила обращение на имя председателя Мингорсовета Андрея Бугрова, в котором попросила признать недействительным решение Мингорсовета «Об утверждении комплекса дополнительных мероприятий». Этим документом в числе прочего утвержден список территорий, на которых будут наводить «образцовый порядок», пишет TUT.BY.



Ольга Тесакова является депутатом Мингорсовета по Дзержинскому округу и самым молодым депутатом Мингорсовета. После выборов она осудила насилие и решила сложить полномочия, но пока это дело затянулось. Кроме того, Ольга Тесакова объединила свои усилия с депутатом Мингорсовета Павлом Бочарниковым, который на днях тоже отправил обращение на имя председателя Мингорсовета.

В своем обращении Ольга пишет, что 18 ноября прошла внеочередная сессия Мингорсовета, на которой и приняли решение «Об утверждении комплекса дополнительных мероприятий». Уточненную повестку депутатам прислали вечером 17 ноября. Однако на самой сессии депутатам предоставили в печатном виде измененную повестку, с внесением на рассмотрение дополнительного проекта решения, ранее нигде не фигурировавшего и не рассмотренного на заседании профильной комиссии.

Однако, согласно регламенту совета, проекты решений должны присылать депутатам минимум за пять дней до сессии, пишет Ольга Тесакова. Кроме того, проекты решений должны быть согласованы профильными комиссиями Мингорсовета. По данным Тесаковой, эти условия выполнены не были.

«На основании вышеизложенного прошу признать недействительным решение Мингорсовета от 18.11.2020 «Об утверждении комплекса дополнительных мероприятий» в связи с неправомочностью его принятия», – пишет депутат.



По словам Тесаковой, «в связи с грубым нарушением регламента совета и поспешностью принятия проекта решения возникают определенные сомнения в качестве подготовки данного комплекса мероприятий и их соответствия действующему законодательству, так как отдельные пункты являются прямым нарушением прав и свобод граждан».





