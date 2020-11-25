Арсений Сивицкий: Никакой нормализации отношений с ЕС при Лукашенко уже не будет

Намерения белорусской власти развивать «конструктивное сотрудничество», о которых на днях вспомнил Владимир Макей, останутся намерениями — легитимность Лукашенко безвозвратно подорвана.

В ответ на очередной пакет европейских санкций против белорусского государства Минск принимает свои «ответные адекватные шаги». О том, что это за шаги министр иностранных дел Владимир Макей рассказал в интервью программе «Главный эфир» 22 ноября на телеканале «Беларусь 1». В белорусские санкционные персональные списки «будут включены представители руководства Европейского союза, руководства ряда европейских государств». Также будут приостановлены работа координационной группы Беларусь — Европейский союз, диалог по правам человека с ЕС, под вопросом оказываются перспектива сотрудничества с Европейской комиссией и ЕС по вопросам атомной энергетики, борьба с нелегальной миграцией, трансграничной преступностью, контрабандой наркотиков, сотрудничество в таможенной сфере, гуманитарные и образовательные программы.

Как отмечает в интервью Thinktanks.by глава Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий, в похоронах белорусско-европейского диалога Минску следует винить исключительно себя, события последних месяцев лишь убедили Европейский Союз в абсолютной ненадежности Александра Лукашенко как участника этого диалога. «ЕС ввел санкции и собирается их вводить в дальнейшем в результате того беспрецедентного и непропорционального применения насилия со стороны белорусских силовиков в отношении собственных граждан, которое мы наблюдали в последние 100 дней. То есть причина санкционного давления коренится именно в действиях белорусских властей, в их реакции на мирные демонстрации и протестные акции. Очевидно, что ЕС не мог реагировать иначе на то, что происходит в Беларуси, по причине своей ценностной философии, по причине явного и систематического попрания основополагающих прав человека», – отметил политолог. По мнению Арсения Сивицкого, Евросоюз был готов начать пересмотр своих отношений с Минском «даже до президентских выборов, так как сама кампания была ознаменована репрессиями против представителей гражданского общества и оппозиционных сил, немотивированным исключением из президентской гонки основных кандидатов от новой оппозиции под разными надуманными предлогами, двое из предполагаемых кандидатов до сих пор находятся под арестом». «Поэтому для многих западных наблюдателей эскалация насилия, произошедшая сразу же после выборов, уже вечером 9 августа, не стала какой-либо неожиданностью, все это лишь подтвердило тот факт, что Александр Лукашенко не является надежным партнером, он нарушил главное условие нормализации отношений (в стране снова появились политзаключенные) и таким образом поставил крест на попытке ЕС вовлечь Беларусь в некий диалог не только по правам человека, но и по другим направлениям, включая подписание базового соглашения о партнерстве и сотрудничестве, которое отсутствует только у Беларуси среди стран постсоветского пространства», – подчеркнул Арсений Сивицкий.

Высечь самих себя

По словам Арсения Сивицкого, реакция белорусской власти ожидаема и неудачна: «Она мотивирована эмоциональными оценками шагов Европы, это слабо сочетается с духом рациональности международной дипломатии. Это абсолютно проигрышная стратегия: пытаться реагировать на санкции введением каких-то симметричных санкционных мер. Хотя бы в силу того, что Беларусь гораздо больее зависима от ЕС, особенно в торгово-экономическом смысле, чем наоборот. Такие санкции прежде всего ударят по самой Беларуси».

Европа не остановится

По мнению политолога, в ближайшее время ЕС продолжит наращивать санкционное давление из-за продолжения нарушений прав человека, из-за непрекращающегося насилия со стороны белорусских силовых структур. «Последняя нормализация отношений между Беларусью и Европой была обусловлена геополитическими факторами, а именно позицией Минска в контексте российско-украинского конфликта и в более широком смысле в конфронтации между Россией и Западом. Тогда Минск дал определенный гарантии безопасности соседним странам о том, что его территория не станет источником опасности для соседей, – напоминает Арсений Сивицкий. – Сейчас, судя по заявлениям Минска, Беларусь готова отказаться от гарантий безопасности, превращаясь из донора региональной безопасности и стабильности — так себя последние пять лет позиционировала Беларусь на международной арене — в источник вызовов и угроз для соседей — Украины, Польши, Литвы». «Так, сейчас Минск шантажирует ЕС тем, например, что выйдет из проектов противодействия наркотрафику и незаконной миграции. А это будет иметь очень серьезные последствия, дипломатические и репутационные. От имиджа Беларуси как донора региональной стабильности и безопасности уже практически ничего не осталось. И разрушили это имидж сами белорусские власти, – сказал политолог. – Действия белорусских властей все больше направляют страну по пути превращения в некую серую зону, в несостоявшееся государство в центре Европы — это обстоятельство может подтолкнуть западные страны к гораздо более серьезному давлению, чем то, которое мы наблюдали в предыдущие кризисы. Поэтому не просто так в различных европейских бюрократических структурах уже звучат мнения о том, что необходимо наращивать давление до уровня секторальных ограничительных мер».

«Легитимность Лукашенко безвозвратно подорвана в глазах Европы. Внутри ЕС вырисовывается консенсус по поводу того, что никакой новой нормализации отношений при Лукашенко у власти уже не произойдет. Второй вывод, к которому приходит ЕС — необходимость подключения России к совместным скоординированным действиям по разрешению кризиса через давление на Лукашенко. Причем сама Россия убеждает ЕС в целесообразности и эффективности такого подхода. Это было особенно заметно в период первого этапа кризиса, когда Москва начала в инициативном порядке обсуждать ситуацию с Берлином, Парижем и с США. Во многом ЕС услышал и принял российское предложение. Судя по всему, репрессивные действия белорусских властей в итоге склонили чашу весов в пользу ценностной ориентации ЕС при реагировании на кризис, отбросили в сторону какие-либо геополитические мотивы, связанные с попыткой использования Беларуси в качестве нейтрального буфера для сдерживания агрессивных устремлений России в регионе», – сказал Арсений Сивицкий.



