“0 промилле”: ширится акция солидарности за правду и справедливость

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Акция
Акция "0 промилле" жителей "Маяка Минска". Фото: https://t.me/belhalat_by/101

В Беларуси ширится акция “0 промилле” в знак солидарности с задержанными в рамках уголовного дела из-за «разглашения врачебной тайны» и «предоставления недостоверной информации» по факту гибели Романа Бондаренко врачом БСМП Артемом Сорокиным и журналисткой TUT.BY Катериной Борисевич.

Вслед за врачами БСМП и сотрудниками TUT.BY сегодня к ней присоединились медики РНПЦ “Кардиология” и СМП Минска, рабочие ММЗ и просто неравнодушные  минчане.

"0 промилле": ширится акция солидарности за правду и справедливость

Акция "0 промилле" медиков РНПЦ "Кардиология"
Акция “0 промилле” медиков РНПЦ “Кардиология”

К акции "0 промилле присоединились работники ММЗ. Фото: телеграм-канал belhalat_by
К акции “0 промилле присоединились работники ММЗ. Фото: телеграм-канал belhalat_by
Акция "0 промилле" медиков СМП Минска. Фото: телеграм-канал belhalat_by
Акция “0 промилле” медиков СМП Минска. Фото: телеграм-канал belhalat_by

В акции приняли участие жители ЖК «Каскад», Сухарево, ЖК “Маяк Минска” и других районов столицы (все фото телеграм-канала belhalat_by).

"0 промилле": ширится акция солидарности за правду и справедливость"0 промилле": ширится акция солидарности за правду и справедливость"0 промилле": ширится акция солидарности за правду и справедливость


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