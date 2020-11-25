“0 промилле”: ширится акция солидарности за правду и справедливость

В Беларуси ширится акция “0 промилле” в знак солидарности с задержанными в рамках уголовного дела из-за «разглашения врачебной тайны» и «предоставления недостоверной информации» по факту гибели Романа Бондаренко врачом БСМП Артемом Сорокиным и журналисткой TUT.BY Катериной Борисевич.

Вслед за врачами БСМП и сотрудниками TUT.BY сегодня к ней присоединились медики РНПЦ “Кардиология” и СМП Минска, рабочие ММЗ и просто неравнодушные минчане.

В акции приняли участие жители ЖК «Каскад», Сухарево, ЖК “Маяк Минска” и других районов столицы (все фото телеграм-канала belhalat_by).



