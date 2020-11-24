Во что сейчас выгодно инвестировать белорусам?

Белорусы продолжают забирать депозиты из банков. Возникает вопрос: куда вложить освободившиеся деньги, чтобы они работали?

Об этом газета «Белорусы и рынок» поговорила с Валерием УСЕНКО — менеджером по работе с частным капиталом криптобиржи currency.com.

— Приближаются новогодние праздники. Многие инвесторы уже успели заработать, теперь продают базовые активы и выходят в кэш. Мы наблюдаем коррекцию рынка. Поэтому, по моему мнению, сейчас оптимально оставаться в деньгах: собирать валютную корзину из иностранной валюты и белорусского рубля. Рубль нужен для ежедневных расчетов в Беларуси, чтобы не терять на валютообменных операциях. Так можно переждать, пока рынок скорректируется, а затем уже инвестировать.

Некоторые рассматривают и валюту как инвестиции. Например, если курс доллара вырастет в три раза, то можно конвертировать средства в белорусский рубль и получать доход в виде курсовой разницы. Но я на курсах валют не торгую. Это сложный рынок для заработка. Поэтому на форексе трейдеры нередко теряют деньги. Безопаснее, в некоторой степени, инвестировать в акции, облигации, структурные продукты и криптовалюты.

— Имеет ли смысл диверсифицировать портфель не самой популярной среди белорусов валюты? На платформе currency.com, например, есть опция инвестирования в токенизированные валютные рынки (пары): сингапурский и гонконгский доллар, австралийский и американский доллар.

— Львиная доля ВВП Австралии включает в себя добычу и продажу золота. И чем больше и дороже страна продает его, тем крепче их валюта. При этом если в золоте бывает просадка, а потом возврат, то у «австралийца» эта просадка в процентном соотношении не настолько сильная. Топ-3 сектора, где нужно золото, — промышленность, медицина и ювелирка. Если они будут расти, будет спрос на золото, а значит, австралийский доллар также будет укрепляться.

При инвестировании имеет экономический смысл приобретать валюту той страны, где на бирже размещены активы, в которые вы намерены вложиться после коррекции рынка. В случае с currency.com это токенизированная валюта страны, в которой торгуется токенизированная акция компании-резидента. На Гонконгской бирже (HKEX), например, есть интересные бумаги компании ZTE Corporation — второго по величине производителя телекоммуникационного оборудования и мобильных телефонов в Китае. Когда ZTE начнет показывать рост тренда, вы, имея, допустим, токенизированный гонконгский доллар, сможете быстро и без проблем приобрести токенизированную акцию ZTE по цене, аналогичной стоимости реальной ценной бумаги на реальной бирже. Когда реальный рынок вновь перегреется, вы сможете продать токенизированную акцию, а затем вывести средства — и вот, если все получилось, у вас вместо, скажем, 10 тыс. долларов уже 12 тысяч.

Если ZTE начнет расти, а у вас нет токенизированного гонконгского доллара, то сначала придется его приобрести, потерять на спредах и росте этого токена. В итоге вы купите токенизированные акции дороже или упустите весь потенциал прибыли. Поэтому если вы верите в акции, которые торгуются на определенной бирже, то часть средств выгодно держать в токенизированной валюте этой страны, чтобы можно было удачно приобрести токенизированные акции интересующих предприятий.

Для белорусского рубля вариантов выхода мало. Раньше появлялись интересные облигации. Сейчас остаются только депозиты под 18 % и выше, однако на них есть риск девальвационных потерь.

— В акции каких компаний есть смысл вкладываться в долгосрочной перспективе?

— Я и мои коллеги выделяем следующие направления: технологические гиганты — Microsoft, Google, Facebook; индустрия 5G — компании Micron, Samsung; электронная коммерция — Amazon, Alibaba и др.; компьютерные игры — Electronic Arts, Microsoft и др. И конечно, это сектор энергетики. Причем, по нашему мнению, уже стоит уделять внимание альтернативным источникам энергии. Мы не знаем точно, будут ли через пять лет популярны компьютерные игры, но можем предположить, что ввиду ограниченности запасов нефти альтернативные источники, скорее всего, будут востребованы.

Сейчас «выстрелили» технологии для удаленной работы и развлечений, например, такие как Netflix. Люди сидят дома, платят за подписки и право пользования. Но, сохранится ли такой тренд после коронавируса, сказать трудно. Думаю, что сохранится.

— Фондовый индекс S&P 500 растет уже на протяжении 45 лет. Если инвестировать в него, то рано или поздно закроешься в плюс?

— То, что S&P 500 показывал долгую историю успеха, это хорошо, но это прошлое. Будет ли он вести себя так в будущем, никто не знает. У пирамиды «МММ» тоже вроде бы все было хорошо, а потом она в одночасье рухнула. Просто жизненный цикл пирамиды был очень маленьким. Сегодня привычная экономика претерпевает изменения. Если в США повысят процентную ставку, это создаст долгосрочный тренд на укрепление доллара и негативную коррекцию индекса S&P 500. Кроме того, появляются новые ветки, куда также уходит капитал, — криптоэкономика. И, возможно, уже не повторятся события, которые мы наблюдали в прошлом. Ведущий индекс Британской фондовой биржи FTSE 100 уже в течение долгого времени находится в нисходящем тренде.

S&P 500 — выгодный инструмент. Его можно покупать на коррекциях, закрывать на максимумах, выходить в кэш, дожидаться новых коррекций и опять вкладываться. И проворачивать это постоянно. Просто вложиться в индекс и забыть про него на три — пять лет рискованно. Тем более что сейчас технологии позволяют любому человеку удобно и быстро проводить краткосрочные спекуляции: из акции или индекса выходить в кэш, потом обратно в акцию. Мир перестал быть «деревянным Буратино».

— Инвестировать в криптовалюту еще выгодно?

— Для меня это один из самых приемлемых инструментов для долгосрочного инвестирования. Вкладываясь в биткоин, вы не просто покупаете криптовалюту, вы входите в современный мир цифровых активов, который, возможно, в ближайшие десять лет станет повседневностью. Сегодня люди пользуются платежными системами Visa и MasterCard. Эти системы обладают высоким уровнем нашего доверия: любой, вставив карточку в банкомат, может снять наличные деньги. У биткоина не меньшая степень доверия, но при этом задействована более уникальная технология обработки транзакций. При этом некоторые страны, например Китай, заявляют о запуске национальных криптовалют. Иными словами, это будущее. А инвестирование в будущее перспективно. Что касается выбора криптовалюты, то здесь, как и с обычными деньгами, главное — придерживаться диверсификации: биткоин, эфир, лайткоин, трипл. Мы находимся у истоков зарождения криптоэкономики: какие-то криптовалюты вырвутся вперед, какие-то исчезнут.

— Что посоветуете человеку, имеющему 1—5 тыс. долларов, кроме как хранить деньги в наличке? Во что инвестировать, если у него появится такое желание?

— Я бы посоветовал ему потратить эту сумму на образование, съездить посмотреть мир и познакомиться с новыми людьми. Заработать на инвестициях этой суммой вряд ли получится. Есть стандартные проценты, которые может дать рынок. Один индекс S&P 500 стоит 3400 долларов. Пусть за год он вырастет даже до 4000 долларов. Но за потраченное время и нервы можно больше денег заработать где-то еще. Совсем другая ситуация, когда инвестор закупает индекс на 1 млн долларов, тогда 4 % годовых — это уже значимая сумма.

Вообще есть много инструментов, которые дают хороший доход инвесторам с небольшими суммами. Но это высокорисковые инвестиционные инструменты. Чем меньше сумма, тем больше приходится рисковать, а иначе потраченное время не окупится. И конечно, для этого нужно иметь опыт инвестирования, знать основы трейдинга и торговые стратегии.

Справка «БР»

Currency.com — белорусская криптобиржа, позволяет приобретать за фиатные деньги токены (в том числе криптовалюту), а также инвестировать в токенизированные активы, включая сырьевые товары, индексы, акции, облигации. Помните: инвестиции связаны с риском потери всех вложенных средств! Успех прошлых инвестиций не означает успеха в будущем.



