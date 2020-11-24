В Литву по гуманитарным причинам разрешено въехать 653 белорусам

В Литву по особым гуманитарным причинам разрешено прибыть 653 белорусским гражданам, сообщило Министерство внутренних дел этой страны.

Из этих лиц 246 уже в Литве, 53 попросили убежище.

Такое разрешение министра внутренних дел выдается на основании мотивированного предложения Министерства иностранных дел (МИД) о приезде иностранцев в Литву по особым гуманитарным причинам, таким, как сложившиеся политические обстоятельства или иные угрозы.

Разрешения выдаются пострадавшим от режима и репрессий или подвергающимся преследованиям гражданам Беларуси, активным представителям оппозиции.

Это исключение применяется с 11 сентября.



