В калифорнийской пещере нашли древнейшие следы галлюциногенов

Археологи подтвердили, что коренные жители Америки употребляли галлюциногенные растения. Древнейшие следы их применения обнаружили в пещере под названием Pinwheel (в переводе – «вертушка» или «юла») в южной Калифорнии, сообщает PNAS.

На стенах пещеры сохранились наскальные рисунки со схематичным изображением священного для аборигенов цветка дурмана, или Datura wrightii. Это многолетнее растение, обладающее психоактивными свойствами.

В расщелинах потолка пещеры были найдены остатки листьев и волокон растения, которые полагалось жевать. Химический анализ показал, что они содержат галлюциногенные алкалоиды (атропин и скополамин). Остатки растений датировали 1530-1890 годами.

Ученые и раньше полагали, что в пещерах, украшенных наскальными рисунками, древние племена проводили ритуалы с галлюциногенными веществами. Но явных доказательств тому не было – до последнего времени.

Находка в пещере Pinwheel раскрывает новые подробности о жизни коренных племен Америки. Как показали исследования, племя чумашей, жившее в этих местах, использовало психоактивные вещества не только в ритуальных целях, но и «для врачевания, противодействия злым духам, гаданий и даже поиска потерянных предметов».

Люди удалялись в пещеру, пережевывали листья и стебли растений, а затем приклеивали их к потолку, как современные люди – жвачку. Изображения цветка дурмана, очевидно, было тесно связано с этим ритуалом.

Но, как показали исследования, пещеру использовали не только для впадения в транс. Там также обнаружили наконечники стрел – местные племена изготавливали там оружие, хранили продукты и готовили пищу на костре.



