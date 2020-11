Трамп распорядился начать процесс передачи власти Байдену

Управление по общим вопросам администрации США готово начать процедуру передачи президентской власти в стране.

Действующий президент США Дональд Трамп, на протяжении нескольких недель отрицающий победу на выборах в США кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена, в конце концов согласился действовать “в соответствии с протоколом”.

Ранее Управление по общим вопросам администрации США сообщило о готовности начать процедуру передачи президентской власти в стране. Об этом глава ведомства Эмили Мерфи написала в письме избранному президенту Байдену в понедельник, 23 ноября (24 ноября по мск).

Дональд Трамп отреагировал на это событие в своем Twitter: “В интересах нашей страны я рекомендую, чтобы Эмили и ее команда делали то, что необходимо, в соответствии с первоначальными протоколами. Я порекомендовал своей команде сделать то же самое”, – написал Трамп.

…fight, and I believe we will prevail! Nevertheless, in the best interest of our Country, I am recommending that Emily and her team do what needs to be done with regard to initial protocols, and have told my team to do the same.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 23, 2020