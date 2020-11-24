Тихановская – в списке 100 влиятельнейших женщин мира по версии Би-би-си

Светлана Тихановская, претендент на пост президента Беларуси, – одна из ста самых вдохновляющих и влиятельных женщин всего мира в 2020 году по версии Би-би-си.

Ежегодно Би-би-си публикует список 100 женщин, которые оказывают заметное влияние на события, происходящие в мире, и способствуют переменам к лучшему.

В 2020 году кроме Светланы Тихановской в него вошли Санна Марин, возглавляющая коалиционное правительство Финляндии, Мишель Ео, звезда новых фильмов «Аватар» и «Марвел», Сара Гилберт, возглавляющая исследование Оксфордского университета в области коронавирусной вакцины, Джейн Фонда, климатическая активистка и актриса, и многие другие.

Тихановскую отметили в категории «Лидерство».



