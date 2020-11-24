Одним из главных слов Оксфордского словаря стало прилагательное “белорусский”

В этом году найти одно слово, отражающее важнейшую тенденцию года, Оксфордскому словарю английского языка найти не удалось, но слово “белорусский” оказалось среди трендов.

В сообщении словаря отмечается «феноменальный масштаб изменений и развития языка в течение 2020 года», поэтому эксперты пришли к выводу, что его нельзя четко описать одним словом, передает ТАСС.

В январе такими словами были bushfire – “разрушительный лесной пожар”, а также “импичмент” (в связи с бушевавшими в Австралии пожарами и процедурой импичмента в США).

Весной, как нетрудно догадаться, главными словами стали “коронавирус”, COVID-19, «локдаун», “социальное дистанцирование” и “возобновление”.

В августе одним из главных слов стало прилагательное “белорусский” – в связи с президентскими выборами в Беларуси.

В прошлом году Оксфордский словарь выделил словосочетание “климатическое ЧП” (climate emergency), которое определяется как “ситуация, при которой необходимо принятие срочных мер для предотвращения изменения климата и недопущения связанного с этим потенциально необратимого ущерба для окружающей среды”.



