Минский депутат предлагает коллегам дать оценку событиям после выборов. Вот его тезисы

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Павел Бочарников. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY
Павел Бочарников. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Депутат Мингорсовета Павел Бочарников отправил обращение на имя председателя Мингорсовета Андрея Бугрова с просьбой включить в повестку дня следующей сессии вопросы, связанные с проходящими после выборов акциями протеста. Депутат просит рассмотреть вопросы освобождения политзаключенных, расследования насилия, а также возможности собираться на массовые мероприятия по заявительному принципу, сообщает TUT.BY

Бизнесмен Павел Бочарников является депутатом от Слободского округа в Малиновке. После выборов он выступил против насилия в отношении участников акций протеста, а также объединил усилия с депутатом Мингорсовета Ольгой Тесаковой.

Вчера Бочарников отправил обращение на имя председателя Мингорсовета Андрея Бугрова. В нем он пишет, что «с 9 августа наш город стал ареной грубых нарушений и попраний прав граждан, жестокого подавления мирных акций протеста».

– Органы власти и управления самоустранились от выполнения своей основной функции представления и защиты интересов народа. (…) Власть для сохранения интересов меньшинства пытается манипулировать общественным сознанием, грубо подменяя понятия и фальсифицируя факты. (…) Промедление избранников народа в четком выражении и определении гражданской позиции, основанной на запросе избирателей, ведет как к дискредитации депутатов, так и всего конституционного института народовластия.

«От имени и по поручению жителей Минска» Бочарников просит включить на рассмотрение ближайшей сессии Мингорсовета следующее:

  1. Потребовать и принять комплекс мер и действий по освобождению всех заключенных и задержанных по основаниям, связанным с протестными акциями и выражением гражданской позиции;
  2. Дать принципиальную оценку ничем не спровоцированному и необоснованному насилию, происходящему в Минске с 9 августа, применению спецсредств, специальной и боевой техники, добиться прекращения антигуманных действий;
  3. Создать комиссию по выявлению причин и оснований возникновения протестных акций с июля 2020 года и их силового подавления;
  4. Дать оценку органам следствия при разрешении обращений граждан по фактам убийств, покушениям на убийство, избиениям во время задержаний, при сопровождении и пребывании в РУВД и ЦИП. Добиться полного и объективного расследования этих дел, неукоснительного, беспрепятственного обеспечения правовой помощи гражданам по данной категории дел;
  5. Отменить решение Мингорсовета от 18.11.2020 года «Об утверждении комплекса дополнительных мероприятий»;
  6. Предоставить жителям Минска возможность проводить массовые мероприятия в родном городе по заявительному принципу.

Минский депутат предлагает коллегам дать оценку событиям после выборов. Вот его тезисы

Минский депутат предлагает коллегам дать оценку событиям после выборов. Вот его тезисы

«Рассмотрение обращения провести гласно и открыто. О дате рассмотрения прошу уведомить письменно», – пишет депутат.


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