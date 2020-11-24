Министр обороны Словении выразил поддержку белорусам

Министр обороны Словении Матей Тонин опубликовал видеообращение, в котором выразил поддержку белорусам в их призывах к демократическому диалогу: свободным и справедливым выборам, привлечению к ответственности за нарушения прав человека и освобождению всех политических заключенных.

«Я решительно осуждаю всякое насилие, репрессии и аресты мирных протестующих. Насилие следует остановить, а виновные в нарушении прав человека и злоупотреблениях должны быть привлечены к ответу», – заявил министр обороны Словении.

Обращение Матея Тонина – часть кампании по солидарности европейских парламентариев и политиков с народом Беларуси, которую проводит Координационный совет. КС считает особенно важным рассказывать за рубежом о том, что происходит в нашей стране, поэтому важна и солидарность зарубежных лидеров с белорусами.



