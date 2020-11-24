“Литва поддерживала и будет поддерживать гражданское общество Беларуси”: Науседа — Тихановской

Сегодня в режиме видеоконференции состоялись переговоры претендента на пост президента Беларуси Светланы Тихановской и президента Литовской Республики Гитанаса Науседы, сообщает пресс-центр президента Литвы.

Науседа проинформировал Тихановскую о недавно принятом решении ЕС расширить санкции в отношении белорусских властей путем включения в список поддерживающих их учреждений, компаний и бизнесменов, и отметил, что встречи Тихановской с главами структур ЕС, стран – членов Евросоюза и других международных организаций с целью призыва поддержать белорусское общество, которое стремится к демократическим переменам, имеют особое значение для демократического будущего Беларуси.

«Литва активно поддерживает белорусское гражданское общество, которое борется за демократические ценности и права человека. Мы видим, что нынешняя ситуация не меняется. К сожалению, продолжаются жестокие расправы над мирно протестующими гражданами, несколько недель назад с особой жестокостью был убит молодой участник протестов Роман Бондаренко. Решение ЕС о расширении санкций является правильным шагом, и мы призываем реализовать его как можно скорее», – сказал президент Литвы.

Тихановская поблагодарила Литву за поддержку белорусов. Также собеседники обсудили помощь репрессированным белорусам и упрощение миграционных правил для них. В свете включения в санкционные списки предприятий, которые увольняют сотрудников за гражданскую позицию, Светлана рассказала об увольнении 49 сотрудников «Беларуськалия» за участие в забастовке.

Кроме того, она сообщила о создании центра универсальной юрисдикции в Литве, который занимается сбором данных о преступлениях против граждан Беларуси.

Науседа заверил Светлану Тихановскую, что Литва всегда будет активно поднимать вопросы прав человека в Беларуси на международной арене, выступать за право белорусского народа свободно выбирать представителей своей власти на честных выборах.

«Наша поддержка белорусскому народу, его борьбе за свободу опирается на собственный опыт и болезненные уроки истории. Помогать белорусскому гражданскому обществу – наш моральный долг, потому что когда-то мы были одним государством с общей историей», – отметил глава Литвы.



