Коронавирус в Беларуси и в мире: статистика

На 24 ноября выздоровели и выписаны 105835 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Зарегистрированы 126953 человека с положительным тестом на COVID-19, на 1471 больше, чем днем ранее. Всего проведено 3101820 тестов.

За контролируемый период распространения инфекции на территории страны умерли 1112 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. За сутки прибавилось – 8.

По данным университета Джонса Хопкинса (США), в мире сейчас 59300863 заболевших COVID-19, умерли с этой инфекцией 1398838 человек.



