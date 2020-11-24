Китай отправил зонд на Луну к “Океану бурь”

Зонд пробудет на спутнике Земли одни лунные сутки и вывезет образцы грунта из крупнейшего лунного моря.

Китай впервые в своей истории отправил беспилотную станцию на Луну. Ракета-носитель “Чанчжэн-5” (“Великий поход-5”) стартовала с космодрома Вэньчань на южно-китайском полуострове Хайнань во вторник утром по местному времени (в 23.30 понедельника по московскому времени).

Как сообщает “Интерфакс”, лунная станция “Чанъэ-5” успешно отделилась от ракеты-носителя и вышла на орбиту Земли.

Ожидается, что китайский зонд совершит посадку на Луне в воскресенье, 29 ноября. Автоматическая станция пробудет на спутнике Земли одни лунные сутки (14 земных дней), в течение которых она будет собирать образцы лунного грунта, после чего вернется на Землю. Если возвращение будет успешным, Китай станет третьей страной – после США и СССР, – которая совершила такую миссию.

Китайская станция соберет пробы в “Океане бурь” – крупнейшем лунном море (низменности с ровным дном, залитой затвердевшей лавой), которое расположено на видимой стороне Луны. “Океан бурь” сформировался 1,2 миллиона лет назад и считается сравнительно молодым в лунной истории. Как уточняет dpa, ранее этот район не исследовался.

Аппарат с образцами лунного грунта на борту должен будет вернуться 15-16 декабря. Как ожидается, он приземлится в регионе Внутренняя Монголия.



