Гомельчанин вместе с собакой Шариком едет на Кавказские горы и в Сочи на велосипеде

Путешественник из Гомеля Сергей Ребко собрался в велопутешествие на Кавказские горы и в Сочи. Вместе с Сергеем едет пес Шарик, эту историю рассказали на vesti-sochi.tv.

Ранее гомельчанин на велосипеде ездил на Колыму, там встретил Шарика. Теперь они вместе едут смотреть Кавказ и Сочи.

Мужчина отвел на весь свой экстремальный маршрут 30 дней. За это время он планирует проехать на велосипеде 1200 километров от границ Азербайджана до Черного моря.

Раньше Шарик бежал за велосипедом. Теперь, чтобы собаке было удобно, Сергей придумал специальный прицеп. Так компания путешественников хочет успеть в Сочи к Новому году и там его отпраздновать.

— Я сажаю Шарика в прицеп и примерно 30 дней мы едем в Сочи. Сначала до границы с Азербайджаном, потом поворачиваем на Кавказские горы и 1200 километров едем по большому Кавказу, по горным перевалам зимой на велосипеде одни. Я думаю, это будет очень интересно, — рассказал путешественник.



