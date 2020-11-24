Еще шесть европейских стран присоединились ко второму пакету санкций против белорусских чиновников

Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия присоединились ко второму пакету санкций против белорусских чиновников. Об этом сообщается в заявлении офиса руководителя дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.

Расширение списка белорусских чиновников, включая Александра Лукашенко, в отношении которых применяются санкции Евросоюза, было одобрено постоянными представителями 27 стран – членов ЕС 4 ноября 2020 года и вступило в силу 6 ноября. Теперь к этим странам добавились еще шесть.

“Они обеспечат, чтобы их национальная политика соответствовала этому решению Совета ЕС (о расширении санкционного списка. – Ред.). Европейский союз принимает к сведению эти обязательства и приветствует их”, – говорится в заявлении.



