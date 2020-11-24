Что будет с IT-отраслью после революции: бизнес связывает потенциал с чувством свободы

Некоторые инвесторы опасаются, что система, которая работала в Беларуси, поломана и отечественный IT будет отброшен к началу пути. Иные, напротив, намерены релоцировать свои бизнесы в «новую Беларусь» и создать здесь «цифровое государство».

Доверие к белорусской IT-системе придется восстанавливать еще долго. Об этом на конференции Всемирной недели предпринимательства в Беларуси заявил Дмитрий Гурский, известный IT-предприниматель, со-основатель и инвестор многих успешных сатрапов. На конференции он себя представил как CEO проекта Flo.

Дмитрий Гурский отметил, что сумма привлеченных проектом Flo инвестиций позволяет ему судить о том, что думают иностранные инвесторы о Беларуси.

«В рамках Flo, с учетом раунда в июне, мы подняли больше 50 млн долларов – это, наверно, самая большая сумма, которую кто-либо, находясь в Беларуси, поднимал. Поэтому я могу достаточно точно сказать, как относятся к Беларуси внешние инвесторы.

До этих событий относились нормально. В том смысле, что большая часть вообще не знала, что это такое, поэтому никаких эмоций это не вызывало. А те, кто знал, знали так мало, что тоже никакой эмоции не вызывало», – сказал предприниматель.

Сейчас отношение инвесторов поменялось в сторону негативного. Инвесторы беспокоятся о безопасности проекта, о возможности переноса разработки в другие страны, продумывают риски «вплоть до ситуации, если будет отключение SWIFT», – отметил Дмитрий Гурский.

По его словам, привлекать новые инвестиции в проект, большая часть которого реализуется в Беларуси, стало на порядок сложнее, потому что «все фаундеры обсуждают вопрос релокации».

По поводу развития индустрии после смены политического режима Дмитрий Гурский не питает позитивных иллюзий.

«Можно вернуться немного в прошлое, до ковида, в начало этого года. У меня есть фирменная байка Flo, на ней написано: Live in Belarus – succeed globally. И тогда это была даже не ирония, даже не фальшь. В начале года у нас куча народа релоцировалась из разных стран. Была позитивная динамика. Мне кажется, если бы эта динамика органически продолжалась, мы бы постепенно выходили на новый качественный уровень.

Теперь, мне кажется, будет сильный провал. Потом будет выход на тот же уровень, длинное восстановление доверия к Беларуси как к стабильному месту. Еще годы уйдут на выход к тому же месту, с которого свалились», – считает бизнесмен.

Дух свободы разбудит белорусское предпринимательство

Не все ИТ-предприниматели настроены также скептично. Некоторые вдохновлены переменами в стране и готовы начать работать в Беларуси, хотя раньше такой вариант не рассматривали.

Алекс Шкор, блокчейн-архитектор и основатель исследовательской платформы DEIP, работает в Силиконовой Долине в США, но родом из Беларуси.

Последний раз он приезжал на родину в начале года и в марте собирался лететь обратно в Сан-Франциско через Нью-Йорк. «Но увидел цифры по ковиду в Нью-Йорке и решил: посижу-ка я в Беларуси еще месяцок. В итоге на шесть месяцев я остался в Беларуси, застал революцию, активно поучаствовал в некоторых политических кампаниях».

Алекс Шкор не планировал вести бизнес в Беларуси, но теперь загорелся идеей развивать ИТ-отрасль в стране после победы протеста.

«Сейчас моя компания зарегистрирована в Америке, стране с лучшим инвестиционным климатом. Если ты делаешь бизнес, ориентированный на глобальный рынок, делать это с юрлицом из Беларуси, мягко скажем, проблематично.

Я сейчас запускаю несколько проектов, и серьезно думаю, как это приземлить на Беларусь. Если бы мне еще год назад кто-то сказал об этом, я бы подумал: что-то не так с человеком. Сейчас я переосмыслил свои планы. Я хочу остаться в Беларуси. Хочу сюда привезти и капитал, и реформы, и ресурсы».

У предпринимателя есть идеи реформирования регуляторной системы в стране для развития стартап-экосистемы. В частности, механизмы создания своего рода «цифрового государства».

Существуют технологии, позволяющие иностранцам дистанционно регистрировать в стране бизнес, открывать банковский счет и так далее. «Все это должно занимать минуты», – поделился планами Алекс Шкор.

Он уверен, что после смены политического режима произойдет всплеск предпринимательской активности, которая долгие годы была зажата государственной системой.

«Важно чувствовать себя свободным, чтобы творить, чтобы делать проекты мирового масштаба. Предпринимательский потенциал связан с чувством свободы», – уверен основатель DEIP.



