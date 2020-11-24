Чего вы добиваетесь?

Кто-нибудь может мне членораздельно объяснить, чего они, лица, отдающие приказы на подавление народных протестов, добиваются?

Люди чего требуют? Освободить политзаключенных, прекратить насилие, «уйти» Александра Лукашенко с политической арены. И это такие мелочи по сравнению, как говорил Лев Давидович Троцкий, с мировой революцией, что на месте нашего официального правительства я их исполнил бы в течение месяца, получив гарантии безопасности при этом для всех.

А вот чего добиваются эти – командиры омоновцев и других силовиков? Те, кто отдает приказы людям, вооруженным дубинками и прочим инвентарем, бегать и ездить по улицам, молотить протестующих. Действительно, чего они добиваются? Они могут это объяснить в столь же простых и внятных формулировках? Потому что истерика по поводу бело-красно-белого флага – просто детский лепет. Те, кто нынче генералами стали, лейтенантами небось как раз под ним маршировали – и ничего, военный билет никто в знак протеста не бросал. И в случае смены символики нынешние майоры и полковники тоже его не бросят в знак протеста, а продолжат служить, как и служили (только лучше все-таки служить стране, а не пожилому параноику, облетающему столицу с автоматом наперевес).

Им язык белорусский не нравится? Они настолько дебилы, что не способны его выучить? Тоже неправда. Небось не китайский. Как человек, изучавший в университете методику преподавания языка (русского, правда, но тем не менее), могу засвидетельствовать: близкородственный язык, да еще изучавшийся в школе, взрослым осваивается путем простого запоминания набора слов – так сказать, расширения лексикона. Тем более что в быту никто не будет ни от кого требовать использовать именно белорусский. Ну знают этнические русские, белорусы и поляки – граждане Литвы еще и литовский, а он посложнее будет.

Ну скажите! Я приму этот ответ даже от всяких муковозчиков и азарёнков, лишь бы он был честным и убедительным. Потому что до сих пор вся государственная пропаганда, обосновывающая беготню с дубинками и сафари на людей, очевидно для меня – и не только для меня – лжет (это я про вопли об «обвальной приватизации», «гей-парадах», «российских олигархах», «ликвидации социальных гарантий» – список можно продолжать; но вот об этом – не надо).

Вы хотите, чтобы люди перестали ходить по улицам? А зачем? Конечная цель этого желания какова? Чтобы они перестали протестовать? Но остаются дворы. Ах, вы и из дворов нас пытаетесь выдворить? Куда? На кухню? Но Советский Союз был разрушен кухонными разговорами и распространением диссидентской литературы. Ну, плюс западные санкции и падение цен на нефть – но тут вы будете так же бессильны, как пресловутый ГКЧП в августе 1991 года.

Вот конечная цель этого бреда в чем? В том, чтобы власть вечно держалась на ваших штыках и дубинках? Ребята, вы уже понимаете, что этого не будет. Даже госпожа Кочанова это должна была бы понять, и если не поняла, то мне ее просто жалко: до выступления в Барановичах перед оппозиционным «партхозактивом» я вообще думал о ней почти хорошо. И если она намерена быть во власти «до конца» (чьего?!), то остальные-то, кто помоложе и поумнее, – они чего добиваются? Расширения номенклатуры статей Уголовного кодекса, которые можно будет им предъявить в качестве обвинения? Но если не хотите этого – не отдавайте глупых и бессмысленных приказов, только и всего.

Вы хотите, чтобы людей, возмутившихся попранием правды и справедливости во время выборов, не было? Тоже бред. В вашем распоряжении значительно меньший территориальный ресурс, чем у Сталина. Колымы нет. В Россию вы всех нас не вышлете, как и западнее, впрочем. Колесникова паспорт порвала – и что с ней теперь делать? А уж про анекдот с выпущенным «отсидентом», которому его же тюремщик говорит «придете потом досидеть остаток срока», я и вовсе молчу. Некуда нас девать. Разве что в землю. Но каждый исчезнувший, каждый забитый до смерти, каждый присоединенный вами к списку Тарайковского и Бондаренко только увеличивает ваш страх, а вовсе не уменьшает его. Тогда зачем вы нас запугиваете, если в результате боитесь только вы?

Вы думаете, что, загнав миллионы людей на кухни, убедите весь мир, что протеста нет? Не считайте мир состоящим из идиотов. Что бы там ни говорил господин Лавров во время брифингов и переговоров, даже он знает, что протест не на улицах – протест в мозгах. И если протестующие вышли на улицы 9 августа и продолжали выходить после всей устроенной вашим Караевым мясорубки, вы думаете, что они не выйдут в день Всебелорусского собрания, на котором вы собираетесь имитировать «одобрям-с», в день объявленного референдума о принятии очередного скроенного Лукашенко, Кочановой и Андрейченко «тришкиного кафтана» под названием «Конституционная реформа»? Вы думаете, что полмиллиона выходивших дадут вам спокойно избрать парламент или пропихнуть «преемника» на тех же условиях формирования избирательных комиссий, на каких вы выборы-2020 проводили? Вы такие наивные – или просто спятили?

Люди, которые не только выходят, но и не выходят, уже не боятся разрывов светошумовых гранат, стрельбы резиновыми пулями, дубинок – и даже смерти. Весь ваш писк об «оплаченности» протестов гроша ломаного не стоит: умирают ведь не за деньги, а за принципы и идею. А ваши «балаклавщики» дают деру в тот момент, когда с них снимают маску, – так они боятся сами себя. Потому что они как раз выходят за премиальные и сверхурочные. И все «Димы» и «Натули», устраивающие сафари на людей, судя по опубликованным телефонным разговорам, дико боятся ответственности – но продолжают свою дикую охоту, боясь, что новенькие отодвинут их от нынешней кормушки, хотя и самой кормушке-то осталось меньше года.

Ответьте мне: ради чего все это? Если нужно, я готов даже с «Натулей» «массандры» выпить, хотя предпочитаю португальский и английский портвейн. Ответьте – только честно. И я успокоюсь.

Публикация – из № 93 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.



