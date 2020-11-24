Без единой подписи: Появилось анонимное открытое письмо беларуских спортсменов в поддержку власти

На сайте белорусской газеты «Спортивная панорама» (учредитель — Министерство спорта и туризма) сегодня появилось «Открытое обращение деятелей белорусского спорта» в поддержку действующей власти. Но не указано ни одной фамилии спортсменов, которые поддерживают это обращение, — непонятно, от лица кого обращаются его авторы к белорусской и международной общественности.

Обращение написано в том же ключе, что и все официальные заявления государства. Анонимные спортсмены заявляют, что настоящие спортсмены — это они, их большинство, а те, кто критикует власть, в меньшинстве и их обращения «носят деструктивный характер», также они призывают «положить конец посягательствам на белорусский спорт извне».

Вероятно, это обращение возникло как реакция на открытое письмо Свободного объединение спортсменов Беларуси с требованиями к власти провести новые выборы, освободить политзаключенных и т.д. Это письмо уже подписали 1132 человека, в том числе Надежда Скардино, Андрей Кравченко, Александра Герасименя, Николай Козеко, Елена Левченко, Василий Хомутовский и другие — фамилии всех подписавшихся опубликованы для открытого доступа.

Вот несколько цитат из открытого провластного обращения:

«Мы — белорусские спортсмены, чемпионы, призеры и участники Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, спортсмены, которые начинают свой путь к спортивным вершинам, заслуженные тренеры, посвятившие всю свою жизнь воспитанию чемпионов, молодые перспективные тренеры, которые горят своим любимым делом, и другие сотрудники спортивной отрасли, которые каждый день трудятся на благо спорта.

НАШ ГОЛОС — ЭТО ГОЛОС НАСТОЯЩЕГО СПОРТИВНОГО СООБЩЕСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. Мы призываем белорусскую и международную общественность услышать нас и вспомнить, что СПОРТ ВСЕГДА БЫЛ И ОСТАЕТСЯ ВНЕ ПОЛИТИКИ!».

«Мы не хотим менять государственную символику, лишаться чести выступать под флагом родной страны и не иметь возможности подниматься на пьедестал под звуки белорусского гимна».

«Беларусь живет спортом (дальше перечисляются многочисленные спортивные достижения — The Village Беларусь) […] Все это не было бы возможным без колоссальной поддержки со стороны белорусского государства, деятельности НОКа Беларуси и национальных федераций.

Чтобы сохранить все это, сегодня мы вынуждены громко заявить о себе с надеждой быть услышанными и ПРИЗЫВАЕМ ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ ПОСЯГАТЕЛЬСТВАМ НА БЕЛОРУССКИЙ СПОРТ ИЗВНЕ».

«Открытые обращения участников некоторых незаконных псевдоспортивных структур, которые находятся за рубежом, на политические темы носят деструктивный характер и порочат спортивное и олимпийское движение».

«Мы НЕ ХОТИМ РАЗРУШИТЬ СОЗДАННОЕ ГОДАМИ, ПОТЕРЯТЬ НАШУ СТРАНУ И БУДУЩИЕ СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ!

Мы хотим защитить нашу мечту — стать участниками, призерами и чемпионами Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы! Для нас это — вся наша жизнь!»



