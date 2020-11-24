Бабарико вину не признает: КГБ

Следственное управление КГБ объявило об окончании предварительного расследования уголовного дела в отношении топ-менеджеров ОАО «Белгазпромбанк».

Объявленному следствием организатором преступной деятельности бывшему председателю правления ОАО «Белгазпромбанк», претенденту в кандидаты на пост президента Беларуси на минувших выборах Виктору Бабарико предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 235 УК Республики Беларусь по фактам получения взяток организованной группой в особо крупном размере, а также легализации средств, полученных преступным путем в особо крупном размере соответственно.

Заместителям председателя правления банка Сергею Шабану, Александру Ильясюку, Кириллу Бадею, Дмитрию Кузьмичу, а также бывшим первому заместителю председателя правления Алексею Задойко и заместителю председателя правления Сергею Добролёту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.430 УК Республики Беларусь.

Учредителю ООО «Активлизинг» Виктору Кобяку предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 2 ст.431 УК Республики Беларусь (дача взятки в крупном размере).

Уголовное дело предъявлено обвиняемым и их защитникам для ознакомления.

Следственное управление КГБ сообщает, что Все фигуранты полностью признали свою вину в инкриминируемых им преступлениях, за исключением Виктора Бабарико.



