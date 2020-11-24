“0 промилле”: в Минске проходят акции солидарности с задержанными врачом БСМП и журналисткой TUT.BY

Сегодня утром врачи больницы скорой медицинской помощи выстроились в коридорах медучреждения лицом к стене, держа в руках листы с надписью «0‰». Таким образом они высказали солидарность со своим коллегой, задержанным белорусскими правоохранительными органами в рамках уголовного дела из-за «разглашения врачебной тайны» и «предоставления недостоверной информации» по факту гибели Романа Бондаренко.

Дело было возбуждено в отношении врача УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 178 (разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Республики Беларусь.



— Действуя умышленно, без служебной необходимости, подозреваемый вступил в преступный сговор с представителем интернет-ресурса (tut.by), которому сообщил сведения о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко. Тем самым он разгласил врачебную тайну, при этом представил недостоверную информацию, – сообщили в Генпрокуратуре.

Ранее власти заявляли, что в момент получения травм Роман Бондаренко находился в состоянии алкогольного опьянения. Сведения, предоставленные врачом, опровергают эти заявления. “0‰” в диагнозе означает, что в крови пациента алкоголя не обнаружено.

В рамках этого же уголовного дела была задержана журналистка TUT.BY Катерина Борисевич, которой врач БСМП передал информацию. Ее коллеги последовали примеру врачей БСМП и провели аналогичную акцию в знак солидарности с задержанной журналисткой.

Сегодня в Экономическом суде Минска продолжился процесс по иску Мининформа к порталу TUT.BY о лишении его статуса СМИ. Следующее заседание должно состояться 3 декабря.



