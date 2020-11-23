За сутки у семи оршанцев с банковских карт сняли крупные суммы денег

Сотрудники милиции бьют тревогу. Только за 17 ноября в Оршанское управление внутренних дел поступило семь заявлений о хищении денег с банковских карточек. С начала месяца их было 36.

– Суммы снятых денежных средств внушительные, – рассказывает официальный представитель Оршанского УВД Ольга Ракова и приводит примеры: – 12 ноября у пенсионерки сняли с карточки 3 620 рублей, 17 ноября у оршанцев сняли 235, 900, 1 280 рублей.

Как поясняют потерпевшие, им звонили на Вайбер, представлялись сотрудниками банка и убеждали, что с их карточек пытаются снять деньги. Во избежание мошенничества «сотрудники банка» просили указать данные карты, логин и пароль. Дальше разговор подводят к тому, что на телефон придет сообщение с кодом, который нужно назвать после звукового сигнала. После этого деньги с карточки жертвы тут же снимаются.

Оршанский УВД в очередной раз просит жителей региона быть бдительными и осторожными! Не сообщайте посторонним лицам данные банковской карты, логин и пароль, смс-пароли для подтверждения операций. Не публикуйте в соцсетях данные вашей карты. Не переходите по ссылкам в сообщениях от непроверенных отправителей.



