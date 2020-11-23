В Минске автомобиль ГАИ с включенными маячками сбил двух человек

В управлении Госавтоинспекции (ГАИ) ГУВД Мингорисполкома сообщили, что 22 ноября 2020 года в столице произошло ДТП с участием машины ГАИ.

Происшествие случилось в воскресенье, примерно в 16:10.

Экипаж ГАИ с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом сопровождал колонну техники по проспекту Жукова со стороны проспекта Дзержинского в сторону улицы Железнодорожной.

Недалеко от дома №17 по улице Матросова автомобиль сбил мужчину и женщину, пересекающих проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Женщина была доставлена в больницу. После оказания первой медицинской помощи ее отпустили домой. Мужчина не пострадал.



