В Германии готовы способствовать мирному транзиту власти в Беларуси

Сегодня Павел Латушко и Анатолий Котов, представители Народного антикризисного управления (НАУ), встретились с депутатами Бундестага и ответственными сотрудниками канцлера Германии.

Они проинформировали немецкую сторону о ситуации в Беларуси, в том числе о более чем 400 задержанных вчера на мирной манифестации, а также о нарастающих репрессиях в отношении граждан нашей страны. Представители НАУ также отметили, что в Беларуси наблюдается гуманитарный кризис, который подтверждается полным правовым дефолтом (не действуют Конституция, судебная система, органы следствия и прокуратуры, адвокатуры и так далее).

Представители Германии высказали готовность способствовать переговорам НАУ с группой представителей белорусской власти для диалога о мирном транзите власти от Александра Лукашенко белорусскому народу.

Консультации с германской стороной станут регулярными.



