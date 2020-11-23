В Беловежской пуще появился археологический музей под открытым небом

Путешествие в каменный век! В Беловежской пуще завершается создание археологического музея под открытым небом.

Идея появилась в 2008 году. Тогда сотрудники Института истории Национальной академии наук провели масштабные археологические исследования территории. Находки удивили – более 50 археологических объектов каменного, бронзового и железного веков. Новый музейный комплекс решили расположить около деревни Каменюки.

В прошлом году и в первой половине этого воссозданы три поселения из Средневековья, железного и позднего бронзового веков. Сейчас завершается создание экспозиции и обустройство стоянок. Посетителей исторический объект уже принимает. Торжественное открытие состоялось в прошлом году.



