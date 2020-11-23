Умер один из основателей Ice Bucket Challenge Патрик Куинн

Один из основателей благотворительного флешмоба Ice Bucket Challenge Патрик Куинн умер в возрасте 37 лет, сообщает ALS Foundation. Причиной смерти стал боковой амиотрофической склероз (ALS).

В 2013 году, после того, как у него диагностировали склероз, Куинн организовал собственную группу поддержки Quinn for the Win, чтобы повышать осведомленность о заболевании и собирать деньги на борьбу с ним.

Через год он вместе с Питом Фрейтсом запустил благотворительный флешмоб Ice Bucket Challenge, в рамках которого нужно было облить себя ледяной водой. В нем приняли участие многие знаменитости, включая бывшего президента США Джорджа Буша-младшего, Леди Гагу, основателя Microsoft Билла Гейтса и писателя Стивена Кинга. Флешмоб помог собрать около 220 миллионов долларов на изучение заболевания.

Второй основатель флешмоба Пит Фрейтс умер в декабре 2019 года в возрасте 34 лет.



