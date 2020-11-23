Сельсовет в Гомельской области терроризируют волки. С начала осени загрызли уже семь собак

С начала осени в Нисимовичском сельсовете Чечерского района волки загрызли семь собак. О нескольких инцидентах сообщает Сильные Новости со ссылкой на «Чечерский вестник».

Так, например, в Бабичах в неравном бою погибли сразу три собаки. В Гацком жертвой стала дворняжка, сидевшая на цепи. В еще одном случае хищник схватил собаку и оттащил прочь от населенного пункта.

Волки чаще всего встречаются в отдаленных и малонаселенных деревнях, однако, по словам председателя Нисимовичского сельсовета Жанны Малиновой, хищника можно встретить даже в центре агрогородка. При этом руководитель районной организации Белорусского общества охотников и рыболовов Леонид Азерский подчеркивает: «Стрелять в волков в пределах населенного пункта охотникам нельзя. Это можно сделать только на расстоянии 200 метров от крайнего строения».

Он также говорит о том, что волка можно заколоть вилами, но в минуты опасности этот вариант может не сработать. Поэтому лучшее решение – задействовать силы охотников.

При этом Леонид Азерский предупреждает: стрелять у границ зон отселения и отчуждения нельзя. Речь идет о деревнях Высокая Грива, Будище, Усошное, Гацкое.



