Предсказано редчайшее астрономическое явление в декабре

Ученые предсказали, что 21 декабря 2020 года после захода Солнца Юпитер и Сатурн подойдут на минимально близкое расстояние на ночном небе со времен средневековья. О редчайшем астрономическом явлении сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Соединения между двумя газовыми гигантами происходят примерно раз в 20 лет, однако настолько близко они подходят к друг другу еще реже. Последний раз это происходило на рассвете 4 марта 1226 года. 16-25 декабря видимое расстояние между Юпитером и Сатурном составит одну пятую диаметра полной Луны, что будет выглядеть как двойная планета.

Жители экватора будут иметь лучшие условия для наблюдения, однако явление будет доступно для всех людей на Земле, если это позволит погода. Планеты будут появляться в западной части неба примерно через час после заката. Чем севернее находится наблюдатель, тем меньше времени у него будет, прежде чем планеты опустятся за горизонт. Однако Юпитер и Сатурн достаточно яркие для того, чтобы их можно было разглядеть в сумерках.

В следующий раз близкое соединение планет наступит 15 марта 2080 года, а затем в 2400 году.



