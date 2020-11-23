Понедельник, 23 ноября 2020 года. В Минске – традиционный марш пенсионеров. Фоторепортаж

Традиционно для этого дня недели в центре белорусской столицы, на площади Независимости, около 14.00 собралось несколько сотен участников марша протеста пенсионеров с национальными флагами и плакатами.

Предварительно, около 13.45, ГАИ перекрыла проспект в районе площади Победы, на пересечении с улицей Козлова. Также в 13.45 “в целях обеспечения безопасности пассажиров” на вход и выход были закрыты входы станции метро “Площадь Ленина” со стороны площади Независимости.

Участники марша двинулись по проспекту Независимости в сторону площади Якуба Коласа.

По ходу движения колонны ее сопровождают силовики, однако в происходящее не вмешиваются.

Около цирка силовики на пути колонны выставили кордон.

В итоге колонна участников марша повернула на улицу Янки Купалы, часть ее продолжила движение по проспекту, однако силовики не дали пенсионерам пройти дальше, по направлению к площади Якуба Коласа.

В итоге основная масса участников шествия собралась в парке Янки Купалы и у Оперного театра, откуда позже люди стали постепенно расходиться к остановкам транспорта и к метро.

Часть протестующих двинулась по улице Богдановича.

Небольшая часть участников марша пенсионеров добралась до площади Победы. Там произошли точечные задержания.

Несколько участников марша появились на площади Якуба Коласа.

Так выглядели сегодня участники марша пенсионеров в Минске.

Правозащитникам на 18.15 известны имена двух задержанных на сегодняшнем марше пенсионеров.

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