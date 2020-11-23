Понедельник, 23 ноября 2020 года. В Минске – традиционный марш пенсионеров. Фоторепортаж

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Марш пенсионеров в Минске 23 ноября 2020 года
Марш пенсионеров в Минске 23 ноября 2020 года

Традиционно для этого дня недели в центре белорусской столицы, на площади Независимости, около 14.00 собралось несколько сотен участников марша протеста пенсионеров с национальными флагами и плакатами.

Предварительно, около 13.45,  ГАИ перекрыла проспект в районе площади Победы, на пересечении с улицей Козлова. Также в 13.45 “в целях обеспечения безопасности пассажиров” на вход и выход были закрыты входы станции метро “Площадь Ленина” со стороны площади Независимости.

Понедельник, 23 ноября 2020 года. В Минске – традиционный марш пенсионеров. Фоторепортаж

Участники марша двинулись по проспекту Независимости в сторону площади Якуба Коласа.

Понедельник, 23 ноября 2020 года. В Минске – традиционный марш пенсионеров. ФоторепортажПо ходу движения колонны ее сопровождают силовики, однако в происходящее не вмешиваются.

Понедельник, 23 ноября 2020 года. В Минске – традиционный марш пенсионеров. Фоторепортаж

Понедельник, 23 ноября 2020 года. В Минске – традиционный марш пенсионеров. ФоторепортажПонедельник, 23 ноября 2020 года. В Минске – традиционный марш пенсионеров. ФоторепортажПонедельник, 23 ноября 2020 года. В Минске – традиционный марш пенсионеров. ФоторепортажПонедельник, 23 ноября 2020 года. В Минске – традиционный марш пенсионеров. ФоторепортажПонедельник, 23 ноября 2020 года. В Минске – традиционный марш пенсионеров. Фоторепортаж

Понедельник, 23 ноября 2020 года. В Минске – традиционный марш пенсионеров. ФоторепортажПонедельник, 23 ноября 2020 года. В Минске – традиционный марш пенсионеров. Фоторепортаж

Понедельник, 23 ноября 2020 года. В Минске – традиционный марш пенсионеров. ФоторепортажПонедельник, 23 ноября 2020 года. В Минске – традиционный марш пенсионеров. ФоторепортажПонедельник, 23 ноября 2020 года. В Минске – традиционный марш пенсионеров. ФоторепортажПонедельник, 23 ноября 2020 года. В Минске – традиционный марш пенсионеров. ФоторепортажПонедельник, 23 ноября 2020 года. В Минске – традиционный марш пенсионеров. ФоторепортажПонедельник, 23 ноября 2020 года. В Минске – традиционный марш пенсионеров. ФоторепортажПонедельник, 23 ноября 2020 года. В Минске – традиционный марш пенсионеров. Фоторепортаж

Около цирка силовики на пути колонны выставили кордон.

Понедельник, 23 ноября 2020 года. В Минске – традиционный марш пенсионеров. Фоторепортаж

В итоге колонна участников марша повернула на улицу Янки Купалы, часть ее продолжила движение по проспекту, однако силовики не дали пенсионерам пройти дальше, по направлению к площади Якуба Коласа.

Понедельник, 23 ноября 2020 года. В Минске – традиционный марш пенсионеров. Фоторепортаж

В итоге основная масса участников шествия собралась в парке Янки Купалы и у Оперного театра, откуда позже люди стали постепенно расходиться к остановкам транспорта и к метро.

Часть протестующих двинулась по улице Богдановича.

Небольшая часть участников марша пенсионеров добралась до площади Победы. Там произошли точечные задержания.

Понедельник, 23 ноября 2020 года. В Минске – традиционный марш пенсионеров. ФоторепортажПонедельник, 23 ноября 2020 года. В Минске – традиционный марш пенсионеров. ФоторепортажПонедельник, 23 ноября 2020 года. В Минске – традиционный марш пенсионеров. ФоторепортажПонедельник, 23 ноября 2020 года. В Минске – традиционный марш пенсионеров. Фоторепортаж

Несколько участников марша появились на площади Якуба Коласа.

Понедельник, 23 ноября 2020 года. В Минске – традиционный марш пенсионеров. Фоторепортаж

Так выглядели сегодня участники марша пенсионеров в Минске.

Понедельник, 23 ноября 2020 года. В Минске – традиционный марш пенсионеров. ФоторепортажПонедельник, 23 ноября 2020 года. В Минске – традиционный марш пенсионеров. ФоторепортажПонедельник, 23 ноября 2020 года. В Минске – традиционный марш пенсионеров. ФоторепортажПонедельник, 23 ноября 2020 года. В Минске – традиционный марш пенсионеров. ФоторепортажПонедельник, 23 ноября 2020 года. В Минске – традиционный марш пенсионеров. ФоторепортажПонедельник, 23 ноября 2020 года. В Минске – традиционный марш пенсионеров. Фоторепортаж

Правозащитникам на 18.15 известны имена двух задержанных на сегодняшнем марше пенсионеров.

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