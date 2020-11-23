Минздрав рассказал, как долго белорусам придется носить маски

На пике заболеваемости находится Гродненский регион и Минский регион, медленнее всего показатели растут у Брестской области.

Масочный режим и социальное дистанцирование жителям республики надо будет соблюдать до того времени, пока не пойдет на спад заболеваемость коронавирусной инфекцией, об этом заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич в программе “Главный эфир” на телеканале “Беларусь 1”, передает Sputnik.

По его словам, в настоящее время на пике заболеваемости находится Гродненская область, регион, “и, будем надеяться, Минский регион”.

Продолжают увеличиваться показатели заболеваемости в Гомеле, Витебске и Могилеве. Медленнее всего, по данным и.о. министра, растут они в Брестской области.

“Законы эпидпроцесса никто не отменял: регионы, которые весной “не отыграли” в полной мере, стартовали раньше по осени. Те, кто были в большей степени, как Витебский и Брестский регионы, позже вступили во вторую волну”, – уточнил Пиневич.

Такая ситуация, по его словам, укладывается в прогнозы. Главное в этом случае – обеспечить управляемость процесса, проводя постоянный мониторинг и оперативно реагируя.

Маски до июня

Также он сообщил, что маски жителям Беларуси придется носить до тех пор, пока не закончится эпидемический процесс. Он идет по своим законам, которые достаточно сложно обойти.

“Поэтому масочный режим и социальное дистанцирование до завершение эпидпроцесса, как минимум до начала, так скажем, падения уровня заболеваемости, должны соблюдаться. А в целом, может, до июня”, – заключил Дмитрий Пиневич.

Обязательный масочный режим был введен в действие в Беларуси 18 ноября. С этого дня на всей территории республики граждане должны использовать СИЗ в магазинах и торговых центрах, кафе и ресторанах, аптеках, поликлиниках и больницах, в школах, колледжах и университетах, административных зданиях, на спортивных объектах, в общественном транспорте (в том числе в такси), а также в любых местах, где нет возможности соблюдать социальную дистанцию. Заместитель министр здравоохранения Беларуси, главный санитарный врач Александр Тарасенко заявил, что выход на плато по заболеваемости прогнозируется ближе к Новому году.



