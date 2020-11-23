Куда двинется рубль?

После августовского набега на банки и обвала белорусского рубля Нацбанк всеми силами старается сдержать курс национальной валюты. До сих пор ему это удавалось. Что будет дальше?

Старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим ИОСУБ считает, что в ближайший месяц белорусский рубль будет несильно колебаться по отношению к другим валютам: «Существенной динамики я не предвижу. По моему мнению, до середины декабря белорусский рубль будет относительно стабилен. Это связано с тем, что в последние месяцы население заметно снизило чистый спрос на валюту по сравнению с августом. Именно чистый спрос, потому что иностранных дензнаков покупают белорусы по-прежнему много, но и продают немало».

Эксперт подчеркнул, что при нехватке рублевой ликвидности из-за продленного Нацбанком решения по овердрафту и снижения активности банков по кредитованию предприятий последние тоже вынуждены продавать валюту на чистой основе: «Если взять статистику за последние месяцы, то чистое предложение валюты предприятий компенсирует спрос населения. И за два — два с половиной месяца после августовского обвала белорусский рубль даже немного укрепился. Это говорит о перспективах ближайшего месяца, в течение которого заметные колебания курса не ожидаются».

Что до соотношений в валютной корзине, то, по мнению старшего аналитика «Альпари Евразия», стоит обратить внимание на российский рубль: «Несколько недель назад он сильно упал: доллар доходил до 80, евро уверенно перешагнул отметку в 90 рублей за доллар. Сейчас произошел откат — до 76 российских рублей за доллар, хотя некоторые аналитики предсказывали дальнейшее падение. Считаю, если не будет какого-то шока на нефтяном рынке, «союзническая» валюта также не станет делать серьезных движений».

Не ожидает эксперт и существенного изменения установившегося паритета двух старших валют: «Евро по отношению к доллару в последнее время меняется не сильно. Курс континентальной валюты колеблется в диапазоне 1,16—1,19 доллара за евро, и видимых причин для выхода из него в ближайший месяц не наблюдается».

Вадим Иосуб прогнозирует, что если не произойдет экстраординарных событий, которые резко изменят соотношения между Россией, ЕС и США, то в ближайший месяц курсы трех валют не будут изменяться как по отношению друг к другу, так и по отношению к белорусскому рублю — примерно на 2—3 % от текущих уровней.



