Коронавирус в Беларуси и в мире: статистика

На 23 ноября выздоровели и выписаны 104698 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Зарегистрированы 125482 человека с положительным тестом на COVID-19, на 1483 больше, чем днем ранее. Всего проведено 3091238 тестов.

За контролируемый период распространения инфекции на территории страны умерли 1104 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. За сутки прибавилось – 8.

По данным университета Джонса Хопкинса (США), в мире сейчас 58751191 заболевший COVID-19, умерли с этой инфекцией 1389770 человек.



