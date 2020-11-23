Кому категорически нельзя есть киви

Киви является фруктом, в котором содержится много витаминов и полезных микроэлементов. Однако далеко не всем он будет полезен и способен нанести больше вреда, чем пользы. Медики рассказали, кому не стоит есть киви при определенных обстоятельствах. Передает Подробности.

Стоит знать, что даже у здорового человека без аллергических реакций регулярное чрезмерное употребление киви может вызвать гипервитаминоз витамина С, ведь в киви его содержится в 4 раза больше, чем в лимоне.

Киви противопоказан:

Людям, которые страдают диареей.

Люди с повышенной кислотностью желудка и различными расстройствами желудочно-кишечного тракта.

Киви не стоит добавлять в рацион маленьких детей, ведь он является аллергеном.

У взрослых, которые страдают от аллергии на киви, может возникать дерматоз глотки, отек языка и приступы астмы.

Также стоит отметить,что этот экзотический фрукт содержит в себе серотонин и другие вещества, которые влияют на сон. Иными словами, киви действует как снотворное, поэтому лучше его употреблять перед сном.

Киви рекомендован:

Людям, которые хотят нормализовать свой сон. При этом эксперты говорят, что водителям, которым предстоит длительная поездка, включая ночное время, не следует есть киви. Студентам и школьникам, сдающим экзамены. Так как киви “забирает” внимание.

Этот фрукт не следует употреблять днем, чтобы не терять концентрацию.

Как выбрать и хранить киви:

Выбирая киви, ориентируйтесь на его твердость-мягкость. Качественный фрукт не слишком твердый, но и не слишком мягкий.

Понюхайте продукт. Не должно быть винного аромата. Если возникает хоть малейшее подозрение, продукт некачественный, лучше не брать его.

Шкурка киви должны быть без темных пятен и каких-либо повреждений.

Если все-таки купили все-таки незрелые киви (слишком твердые), положите их в затемненное сухое место на несколько дней.

Условия и срок хранения:

Держите киви при комнатной температуре, в бумажном пакете или корзинке не более 10 дней с момента покупки.

Не оставляйте в холодильнике, так как эти фрукты высыхают и теряют вкусовые качества.



