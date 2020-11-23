Как за десять лет изменился топ-25 самых влиятельных и успешных бизнесменов Беларуси

Двух из них уже нет с нами. Четверо отошли от дел. Четверо – отсидели, один – сидит и один – в бегах.

«Ежедневник» изучил, что стало с белорусскими предпринимателями, десять лет назад составлявшими верхушку нашего рейтинга успешных и влиятельных бизнесменов страны.

Для этого мы изучили топ-25 бизнесменов, которые вошли в самый первый рейтинг, опубликованный на сайте ej.by в 2011 году.

Из них нет в живых двоих.

Владелец контрольной доли в Торговом доме “Ждановичи” Евгений Шигалов умер после продолжительной болезни в 2014 году, а основатель первой белорусской частной нефтедобывающей компании “Юкола-Нефть” Валерий Шумский буквально на днях – от необратимых последствий коронавирусной инфекции.

Четыре бизнесмена отошли от дел – или совсем, или в Беларуси.

Среди них лидеры рейтинга-2011 – Владимир Пефтиев и Юрий Чиж.

Первый после введения Евросоюзом санкций в 2011 году против него лично и его компаний официально вышел из всех своих бизнесов, включая спецэкспортера “Белтехэкспорт”. Через некоторое время он был реабилитирован и сейчас известен тем, что занимается меценатской деятельностью.

Юрий Чиж успел в 2016 году несколько месяцев «посидеть» и вышел на свободу после того, как погасил нанесенный государству ущерб по неуплаченным налогам. Практически все его бизнесы либо проданы, либо продаются, либо банкротятся – в этом году открыто производство по делу об экономической несостоятельности головной компании «Трайпл».

Все свои активы, включая акции «Амкодора», продал в Беларуси непальский инвестор с корочкой белорусского политеха Упендра Махато. Больше не акционер Белорусского народного банка и российского СКА-Банка Леонид Медведь.

Кроме Чижа, побывать под следствием и за решеткой за этот период успели также Виталий Арбузов (Fenox), Евгений Баскин («Серволюкс») и Владимир Япринцев («Трайпл»).

Один из участников топ-25 до сих пор за решеткой – это экс-владелец нескольких стекольных заводов и предприятия «Мотовело» Александр Муравьев. В 2017 году его приговорили к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Бизнесмена признали виновным в мошенничестве, хищениях, неуплате налогов и в организации и пособничестве в совершении преступлений.

Бывший владелец компаний «Ростэм» и Торговый мир «Кольцо» Юрий Аверьянов, не дожидаясь, когда придут за ним, бежал в Европу. Белорусские власти сейчас добиваются его экстрадиции, а бизнесы Аверьянова либо перешли за долги новым владельцам, либо ликвидированы.

По фамилиям топ-25 образца 2011 года отличается от самого последнего аналогичного списка, вышедшего у нас в 2019 году, на 65%. Среди тех, кто удержался в элите, – Александр Мошенский («Санта Бремор»), Александр Шакутин («Амкодор»), Павел Топузидис и Виктор Петрович («Табак- Инвест»), Владимир Василько и Сергей Литвин («Евроторг»), Аркадий Добкин (EPAM Systems), Евгений Баскин («Серволюкс») и Валерий Шумский («Юкола-Нефть»).

Рейтинг 2011 года готовился в доайтишные времена – в итоге в нем всего один представитель этой отрасли Аркадий Добкин. Для сравнения: в топ-25 успешных и влиятельных за 2019 год уже шесть айтишников.



