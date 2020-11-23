Блогеру Николаю Дедку предъявили обвинение по популярной статье 342 Уголовного кодекса

Администратору телеграм-канала «Мiкоlа» Николаю Дедку предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Сам блогер не признает себя виновным, сообщает TUT.BY.



Николай Дедок, блогер анархических взглядов, находится в карантинной камере СИЗО № 1, рассказал его отец. После его задержания МВД сообщало, что Дедок «публично призывал к участию в массовых беспорядках и совершению акций “прямого” действия», также в телеграм-канале, который администрировал Николай, публиковались личные данные сотрудников правоохранительных органов.

– Меня вызывают на допрос в качестве свидетеля. Я сейчас нахожусь на самоизоляции, так что пойду на следующей неделе, – сообщил Александр Дедок, отец Николая.

Близкие блогера считают, что во время или после задержания он был избит, поэтому направили в Следственный комитет письмо с просьбой о возбуждении уголовного дела об избиении.

Ранее адвокат ходатайствовала о проведении медицинского освидетельствования и назначении судебно-медицинской экспертизы телесных повреждений в отношении своего подзащитного, что также подтверждает подозрения близких и адвоката о том, что по отношению к Николаю Дедку могли применять физическую силу.

Блогера и общественно-политического деятеля анархических взглядов задержали сотрудники ГУБОПиК МВД в поселке Сосновый Осиповичского района. По данным МВД, дома у блогера нашли иностранные банковские платежные карточки и крупные суммы денег в различной валюте, «предназначенные для финансирования участников протестов», а также «стеклянные бутылки с горюче-смазочными материалами (коктейли Молотова), листовки, наклейки».

Недавно по ст. 342 УК предъявлено обвинение представителю Светланы Тихановской по делам молодежи Алане Гебремариам. Уголовное дело по этой же статье возбуждено в отношении журналистки Екатерины Андреевой, возможно, также ее коллеги Дарьи Чульцовой, которая не вышла на свободу после 7 суток ареста. По информации Белорусской ассоциации журналистов, в уголовных делах об организации массовых беспорядков всего фигурируют шесть журналистов. По этой же статье предъявлено обвинение как минимум четырем студентам: Ксении Сыромолот, Егору Канецкому, Илье Трахтенбергу и Глебу Фицнеру. Наказание по ней – от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.





