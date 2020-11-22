В центре Москвы решили установить памятник Иосифу Кобзону

Власти Москвы собрались установить памятник певцу Иосифу Кобзону в центре города. Первоначально об этом фейсбуке написала муниципальный депутат района Тверской Кетеван Хараидзе. Планы по установке памятника позже подтвердил «Эху Москвы» глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов.

Герасимов отметил, что для установки памятника — в отличие от памятной таблички или переименования улицы — не нужно ждать 10 лет с момента смерти. Кобзон умер два года назад.

Памятник планируется поставить в Оружейном переулке; место предварительно определили с участием вдовы и родственников Кобзона.

На установку памятника планируется потратить 52 миллиона рублей.

Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет.

После смерти Кобзона мэр Москвы Сергей Собянин предложил присвоить имя Кобзона Театральному центру на Дубровке. Чиновник отмечал, что певец принимал непосредственное участие в спасении заложников во время теракта на мюзикле «Норд-Ост» в октябре 2002 года.



