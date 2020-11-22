Коронавирус в Беларуси и в мире: статистика

На 22 ноября выздоровели и выписаны 103848 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Зарегистрированы 123999 человек с положительным тестом на COVID-19, на 1564 больше, чем днем ранее. Всего проведены 3074066 тестов.

За контролируемый период распространения инфекции на территории страны умерли 1096 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. За сутки прибавилось – 7.

По данным университета Джонса Хопкинса (США), в мире сейчас 58158254 заболевших COVID-19, умерли с этой инфекцией 1380636 человек.



