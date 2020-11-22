Интрига: футбольный чемпион страны станет известен в последнем туре

22 ноября прошли матчи предпоследнего 29-го тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.

“Смолевичи” – “Славия” (Мозырь) – 0:3,

БАТЭ (Борисов) – “Белшина” (Бобруйск) – 5:0,

“Городея” – “Динамо” (Брест) – 1:4,

“Неман” (Гродно) – “Слуцк” – 1:0,

“Минск” – “Витебск” – 2:1,

“Рух” (Брест) – “Шахтер” (Солигорск) – 1:2,

“Энергетик-БГУ” (Минск) – “Динамо” (Минск) – 2:3,

“Торпедо”-БелАЗ (Жодино) – “Ислочь” (Минский район) – 2:0.



Окончательно решилась судьба “Белшины”, которая без всяких вариантов покидает сильнейший дивизион вслед за “Смолевичами”. “Слуцку” предстоит побороться с занявшими в первом дивизионе третье место “Крумкачами” за то, чтобы остаться в элите.

В верхней части турнирной таблицы все прояснится после 30-го тура. Чемпион и призеры определятся в последних матчах розыгрыша этого года.



