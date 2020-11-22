22 ноября 2020 года. Белорусы снова протестуют на улицах (обновляется)

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Фото: Паша Кричко
Фото: Паша Кричко

Власти усиливают механизм подавления народного протеста против фальсификации президентских выборов и жестоких действий силовиков в отношении манифестантов. Судя по имеющимся сообщениям, в Минск с утра к столичным бойцам силовых ведомств прибыло подкрепление из разных регионов. Но у многих белорусов уже нет больше страха перед репрессиями, которые их могут коснуться за гражданскую позицию.

МИНСК.

С раннего утра в столицу стягиваются силовики, они берут в оцепление центр города.

22 ноября 2020 года. Белорусы снова протестуют на улицах (обновляется)
Транспорт силовиков между Купаловским театром и Администрацией президента. Фото https://t.me/gazetaby

Традиционно возникли проблемы с мобильным интернетом.

Метрополитен объявил о закрытии на вход и выход станций “Площадь Ленина”, “Октябрьская”, “Площадь Победы”, “Площадь Якуба Коласа”, “Немига”, “Купаловская”. Поезда следуют через них без остановки. Полностью не работает третья линия.

На проспекте Независимости от улицы Янки Купалы до Московской не останавливается наземный транспорт.

22 ноября 2020 года. Белорусы снова протестуют на улицах (обновляется)
22 ноября 2020 года. Минск, улица Некрасова

На Каменной горке против манифестантов силовики применили спецсредства.

В разных районах столицы люди собираются большими группами.

22 ноября 2020 года. Белорусы снова протестуют на улицах (обновляется)
Фото TUT.BY
22 ноября 2020 года. Белорусы снова протестуют на улицах (обновляется)
Фото TUT.BY

22 ноября 2020 года. Белорусы снова протестуют на улицах (обновляется)

22 ноября 2020 года. Белорусы снова протестуют на улицах (обновляется)
Фото TUT.BY
22 ноября 2020 года. Белорусы снова протестуют на улицах (обновляется)
Фото TUT.BY

По предварительным данным, спецсредства против манифестантов силовики применяли в Малиновке, на проспекте Дзержинского, в Масюковщине.

“Вся информация по применению спецсредств будет обобщена по окончанию мероприятий, направленных на обеспечение охраны правопорядка”, – сообщила @SPUTNIKBY пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Силовики пытаются разгонять людей в разных районах города, задерживают протестующих.

ГРОДНО.

В первой половине дня центр города контролировался силовиками. В некоторых районах люди выстраивались в цепи солидарности.

22 ноября 2020 года. Белорусы снова протестуют на улицах (обновляется)

ГОМЕЛЬ.

Здесь также центр города контролируется силовиками. Стало известно, что мужчину, который достал бело-красно-белый флаг, задержали.

22 ноября 2020 года. Белорусы снова протестуют на улицах (обновляется)

МОГИЛЕВ.

На пешеходной улице Ленина в центре города много силовиков. Возле кинотеатра “Родина” — автозак. Горожане прогуливаются группами без символики.

22 ноября 2020 года. Белорусы снова протестуют на улицах (обновляется)

22 ноября 2020 года. Белорусы снова протестуют на улицах (обновляется)

БРЕСТ.

В центре города много силовиков. Но сегодня люди собираются в разных районах.

22 ноября 2020 года. Белорусы снова протестуют на улицах (обновляется)22 ноября 2020 года. Белорусы снова протестуют на улицах (обновляется)

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