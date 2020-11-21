В магазинах Минска покупателей без масок теперь не обслужат. В метро также могут не пустить

Мингорисполком запретил обслуживать посетителей магазинов столицы без маски. Это связано с масштабным распространением в Минске коронавирусной инфекции.

Минский метрополитен сообщил, что использование маски пассажирами является обязательным. Кроме того, в подземке разработан комплекс профилактических мер. Теперь на всех станциях и в вагонах метро размещены памятки, транслируются звуковые объявления, призывающие пассажиров пользоваться масками. Эти рекомендации отражены и на информационной бегущей строке в составах.

Напомним, обязательный масочный режим в белорусской столице в связи с распространением коронавирусной инфекции был введен 12 ноября.



