В больнице еще остаются 9 отравившихся вчера минских школьников

На 17.30 21 ноября в детской инфекционной больнице Минска оставалось на лечении 9 учащихся средней школы № 61, где вчера произошло массовое отравление детей. Специалисты поликлиник города держат на контроле здоровье еще 43 детей, в том числе и тех, которые после выписки находятся под наблюдением в домашних условиях. Состояние здоровья большинства маленьких пациентов уже не вызывает опасений, сообщает Минздрав.

Всего же, по данным Минздрава, за вчерашний вечер и ночь с жалобами на самочувствие в приемный покой больницы обратились 23 ребенка. Шесть детей после осмотра и консультации специалистов были отпущены домой. Остальным 17 ребятам оказывалась медицинская помощь.

Сегодня часть детей также была выписана. Всех пострадавших осмотрели специалисты больницы и кафедр детских инфекционных болезней БГМУ и БелМАПО.

По уточненным данным, всего в медучреждения города за помощью обратились 174 ученика средней школы № 61.

Напомним, 20 ноября после обеда школьники средней школы № 61 Минска стали обращаться в медпункт. В школу были вызваны бригады скорой помощи, которые уже на месте оказали медицинскую помощь пострадавшим. После этого часть детей была госпитализирована в больницу. Источник возможного заражения установят в ходе эпидемиологического расследования врачи Минского городского центра гигиены. Создана специальная комиссия, которая выясняет причины произошедшего.

Комбинат школьного питания Минска заявил, что проводит собственное расследования случившегося.

“Комбинат школьного питания Минска приносит искренние извинения родителям и ребятам средней школы № 61 в связи с произошедшей ситуацией. Сейчас проводится проверка, мы выясняем причины, повлекшие ухудшение здоровья детей”, – сообщил директор предприятия Сергей Василенко.



