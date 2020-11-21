Руслан Алехно, Алла Ефименко и Леонид Рубинштейн удостоены звания «Почетный гражданин города Бобруйска»

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Председатель общественного объединения «Бобруйская городская еврейская община», поэт и писатель Леонид Аронович Рубинштейн и белорусский эстрадный певец и композитор Руслан Алехно
Председатель общественного объединения «Бобруйская городская еврейская община», поэт и писатель Леонид Аронович Рубинштейн и белорусский эстрадный певец и композитор Руслан Алехно

20 ноября в Бобруйском горисполкоме прошла торжественная церемония награждения уроженцев города, сообщает “Вечерний Бобруйск”.

В этом году ленту Почетного гражданина, свидетельства, дипломы и денежные премии вручили известным в городе и за его пределами людям. Это руководитель Заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь образцового театра песни «Шина-най» Алла Ефименко, председатель общественного объединения «Бобруйская городская еврейская община», поэт и писатель Леонид Рубинштейн, белорусский эстрадный певец и композитор Руслан Алехно.

Торжественная церемония награждения наших земляков, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Бобруйска»
Торжественная церемония награждения уроженцев города, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Бобруйска»

После чествования и поздравлений в их адрес новые Почетные граждане Бобруйска преподнесли ответный подарок: Леонид Рубинштейн прочитал свои стихи о родном городе, к 75-летию Победы и о любимой Беларуси, а Руслан Алехно проникновенно исполнил романсы. К сожалению, Алла Ефименко не смогла принять участие в церемонии из-за болезни.

Торжественная церемония награждения наших земляков, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Бобруйска»
Торжественная церемония награждения уроженцев города, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Бобруйска»
Торжественная церемония награждения уроженцев города, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Бобруйска»
Торжественная церемония награждения уроженцев города, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Бобруйска»
Торжественная церемония награждения уроженцев города, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Бобруйска»
Торжественная церемония награждения уроженцев города, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Бобруйска»
Торжественная церемония награждения уроженцев города, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Бобруйска»
Торжественная церемония награждения уроженцев города, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Бобруйска»
Торжественная церемония награждения уроженцев города, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Бобруйска»
Торжественная церемония награждения уроженцев города, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Бобруйска»

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