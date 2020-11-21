“Нас невозможно запугать или сломать”: в День достоинства и свободы Зеленский обратился к украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня обратился к нации в связи с празднованием Дня достоинства и свободы – государственного праздника Украины, установленного в 2014 году и отмечаемого 21 ноября, в годовщину начала «Оранжевой революции» (2004 год) и «Революции достоинства» (2013—2014 гг.).

В обращении Владимир Зеленский отметил, что сегодня нужно строить новую Украину, не слушая старых политиков.

“Каждый день вместе с вами, не слушая старых политиков, мы должны продолжать нелегкое строительство действительно новой Украины – свободной и достойной. Украины, где на первом месте всегда будет закон, а не фамилии или бывшие заслуги, где достоинство, свобода, равенство, порядочность и честность будут не временными конструкциями, а незыблемыми ценностями”, – сказал президент Украины.

Также он отметил, что украинский народ готов защищать правду и свою свободу.

“Мы не будем молчать, нас невозможно запугать или сломать. Украинцы готовы бороться за правду и справедливость – даже ценой собственной жизни. Мы готовы защищать свободу выбора, свободу слова и мысли, равенство, уважение, верховенство права и демократии. А самое главное – защищать родную Украину, ее суверенитет и территориальную целостность”, – заявил Зеленский.



