Коронавирус в Беларуси и в мире: статистика

На 21 ноября выздоровели и выписаны 102113 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Зарегистрировано 122435 человек с положительным тестом на COVID-19, на 1588 больше, чем днем ранее. Всего проведено 3041384 теста.

За контролируемый период распространения инфекции на территории страны умерло 1089 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. За сутки прибавилось – 8.

По данным университета Джонса Хопкинса (США), в мире сейчас 57626994 заболевших COVID-19, умерли с этой инфекцией 1373947 человек.



